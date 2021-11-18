России заняла четвертое место в мире по числу заключенных

Количество заключенных в России снижается, страна опустилась на четвертое место в мире по этому показателю, сообщил директор ФСИН Александр Калашников.

В ходе выступления на Международном пенитенциарном форуме он рассказал, что на 1 января 2021 года в российских исправительных учреждениях находились 482 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 381 тысячу меньше, чем в 2010 году.

По мнению Калашникова, это связано с совершенствованием уголовной политики в стране, а также недавним расширением возможностей применять наказания, не связанные с лишением свободы.

Первое место в мире по общему числу заключенных занимает США (более 2,2 миллионов заключенных), второе — Китай (около 1,65 миллионов). Россия раньше была на третьем месте, теперь его заняла Бразилия с 607 тысячами заключенных.

При этом в Европе Россия занимает первое место по данному показателю. На втором месте находится Турция — более 297 тысяч заключенных, на третьем Великобритания — около 83 тысяч.