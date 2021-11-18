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Кремль отверг ведение «гибридных войн»

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия не ведет никаких гибридных войн в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации в западных СМИ.

«Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и обратились бы к первоисточникам проблем, которые душат Европу», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что на Западе сейчас много истеричных публикаций о России, при этом западные журналисты обычно нарушают принцип трезвости в освещении событий, связанных с Москвой.

Ранее британская газета The Telegraph выпустила статью, в которой написала, что Россия ведет гибридную войну против европейских стран, используя кибератаки, цены на энергоресурсы и «зеленых человечков» в качестве военных наемников.

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Политика #Россия #Мир
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