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Путину доложили об успешном запуске «неотвратимого оружия»

Источник:
ТАСС
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Фото: © SpaceX

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море прошел успешно, сообщил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.

Ракету «Циркон» запустили по цели с фрегата «Адмирал Горшков» в акватории Белого моря. Она поразила мишень прямым попаданием, следует из сообщения Минобороны. Морская авиация и надводные корабли Северного флота обеспечили закрытие района маневров.

«Циркон» — российская гиперзвуковая крылатая противокорабельная ракета, которую впервые испытали в июле этого года. Тогда ракета с «Адмирала Горшкова» успешно попала в цель на дальности более 350 километров.

Гиперзвуковые ракеты из-за высокой скорости очень тяжело перехватить, поэтому специалисты неофициально называют их «неотвратимым оружием». Разработка таких систем сейчас активно идет в России, США и Китае.

В начале ноября Путин рассказал, что российская армия завершает испытания ракет «Циркон» морского базирования. Уже в следующем году «Цирконами» начнут оснащать корабли Военно-морского флота России.

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