Маша Распутина назвала Моргенштерна сатанистом

Певица Маша Распутина заявила в интервью шоу «Алена, блин» на YouTube, что почти не знает молодых звезд, но назвала рэпера Моргенштерна сатанистом.
Распутина сказала в интервью, что она не читает соцсети и считает, что они ведут к деградации. Затем она отметила, что не слушает современных музыкальных исполнителей и почти их не знает.
«Моргенштерн— это ужас, он сатанист. Это человек из ада. То, что он говорит и то, что он пропагандирует.... Я послушала нескольких блогеров, на которых я подписана, те которые для меня являются авторитетом, это честные порядочные люди, или ученые, или писатели… Это оно, а не человек», — сказала Распутина.
Она отметила, что «это чудовище при этой системе разрушает мозги молодых девочек» и парней.
«Как они будут строить нашу страну? Они ни фига не знают, и не соображают своими с мозгами. Надо менять систему. Но как менять, не знаю», — сказала певица о молодежи.
Алла Агеева (Маша Распутина) родилась в поселке Инской Кемеровской области. Она закончила Тверское музыкальное училище, а после переезда в Москву стала выступать и записывать песни.
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jeryakobэто просто не правильно посчитали. пусть росстат займется