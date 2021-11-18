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Юрист предупредила о зимнем штрафе для дачников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Seregei

Садовые некоммерческие товарищества могут оштрафовать за неубранный снег, сообщила юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова.

«Проезд — это ответственность самого СНТ. Если не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение, и будут штрафовать юридическое лицо. Оно не соблюдает требования об обеспечении доступа всем службам экстренной помощи», — цитирует Айнетдинову URА.RU.

По ее словам, штраф будет платить администрация, для этого использует взносы дачников. «Они пойдут на штраф вместо обеспечения жизнедеятельности товарищества», — сказала юрист.

По мнению председателя Общероссийской организации «Садоводы России», экс-депутата Госдумы РФ Андрея Туманова, СНТ редко получают подобные штрафы.

«Обычно не штрафуют. Почти никто не чистит дороги. Это дорого. Если оштрафуют, то на товарищество штраф где-то 100 тысяч рублей, а в кассе — ноль рублей. А как взыскивать? Денег нет, а там одни старушки», — отметил Туманов.

Он добавил, что в любом товариществе очень много нарушений, и инспекторы закрывают глаза на большинство.

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