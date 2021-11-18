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Власти Хакасии хотят отменить аукцион на разработку угля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти Хакасии попросили Федеральное агентство по недропользованию отменит аукцион на добычу угля на участке Чалпан-4, сообщается н сайте правительства региона.

Речь идет об участке Чалпан-4, который расположен на западном фланге Бейского каменноугольного месторождения с общим запасом угля более 323 миллионов тонн. Аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля и песчано-гравийной смеси объявлен Федеральным агентством по недропользованию 12 ноября.

Правительство Хакасии направило письмо на имя руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Петрова с просьбой принять решение об отмене данного аукциона.

На территории Бейского каменноугольного месторождения свою деятельность уже осуществляют несколько крупных угледобывающих предприятий, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды. Появление дополнительного участка увеличит антропогенную нагрузку на экосистему, усугубит экологическую ситуацию и обострит существующую социальную напряженность.

За последние три года все поступающие запросы на выдачу новых лицензий на разработку угольных месторождений правительством Хакасии были отклонены.

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