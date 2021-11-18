Больница №25 опровергла издевательства над пациенткой

Медперсонал больницы №25 не применял насилия к пациентке, о котором заявляли ее родственники в публикациях новосибирских СМИ, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

СУ СКР по Новосибирской области начало проверку после сообщений в СМИ об издевательствах над пациенткой коронавирусного госпиталя, больной диабетом. Согласно публикации, женщину с диабетом привязывали к кровати, пока она находилась на лечении, не осуществляя за ней должного ухода.

По информации властей, администрация больницы провела служебное расследование: опросила соседей женщины по палате, медперсонал, включая внештатных врачей-консультантов.

«За время лечения пациентки в инфекционном госпитале мягкая фиксация не применялась. Уход и кормление младший и средний медперсонал осуществлял регулярно и своевременно. Все пациенты стационара больницы №25 получают пятиразовое питание», — прокомментировал руководитель инфекционного госпиталя Алексей Мельник.

По его словам, женщина ранее перенесла два инсульта, среди последствий которых – проявление энцефалопатии со снижением критики.

«Во время госпитализации пациентка вела себя деструктивно, проявляла признаки умеренно выраженного когнитивного нарушения. Социально не адаптирована», — сказал врач.

Он уточнил, что кожные изменения, о которых шла речь, — это осложнение сахарного диабета, и при поступлении пациентки в больницу они уже, о чем имеется запись в истории болезни.

Администрация больницы намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности за клевету.