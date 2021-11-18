Дизайнер АвтоВАЗа вспомнил о модели «Силуэт»

Седан С-сегмента «Силуэт» был перспективной моделью в начале 2000-х годов, особое внимание при создании дизайна было уделено европейским нормам безопасности, рассказал ведущий дизайнер отдела кузова Александр Колпаков.

АвтоВАЗ решил попробовать в классе С (небольшой семейный автомобиль) в 2001 году, в 2004 году модель «Силуэт» представили на Московском автосалоне, вспомнил Колпаков в сюжете на YouTube-канале «На заводе».

Дизайн «Проекта С» во многом был обусловлен новыми требованиями Euro NCAP по безопасности, которые касались защиты пешеходов.

«Передний бампер плоский, чтобы длинные лонжероны заканчивались на достаточном расстоянии, чтобы проминать мягкие элементы. Низ бампера выполнен так, чтобы не подламывалась нога. По бокам — 30-градусные скосы, чтобы защитить голень пешехода», — рассказал дизайнер.

В оформлении передка «Силуэта» взяли тему ладьи, плывущей по Волге. Впервые была использована двухцветная отделка интерьера.

Несмотря на то, что автомобиль прошел всю серию испытаний, проект был остановлен. Часть наработок потом перешла в Lada Vesta.