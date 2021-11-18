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Землян ожидает самое долгое за 500 лет лунное затмение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Nathan Bergey / Attribution License

Землян в пятницу ожидает самое продолжительное за 500 лет частное лунное затмение. Природное явление будет продолжаться с 9.03 до 15.04 по московскому времени.

Астрономы отмечают, что это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века. Затмение будет почти полным, в тень Земли зайдет 97% поверхности Луны, большая часть приобретет красноватый оттенок. 

Теневое затмение продлится 3 часа 28 минут — с 10.20 до 13.48 по московскому времени. В момент максимальной фазы затмение будет выглядеть практически как полное с освещенным южным краем Луны, сообщает Московский планетарий.

Наблюдать за этим явлением в России в полной мере смогут только жители Дальнего Востока. Им будут доступны максимальная и частные фазы. Наибольшая фаза затмения может наблюдаться в Забайкалье, а окончание затмения — в Центральной, Восточной и Северной Сибири.

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