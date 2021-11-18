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Исследователи научились стирать память

Источник:
Science
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Фото: © Sibnet.ru

Японские ученые научились стирать воспоминания — для этого они с помощью специальной нейрооптической системы деактивировали белки, которые участвуют в процессе консолидации долгосрочной памяти.

За работу памяти отвечает гиппокамп. Исследователи вводили мышам аденовирус, переносящий протеин, а затем облучали гиппокамп светом. Во время сна, когда происходит перевод информации из краткосрочной в долгосрочную память, информация бесследно исчезала.

Ученые рассчитывают, что метод поможет в лечении шизофрении и болезни Альцгеймера, которые характеризуются нарушением работы синапсов. Однако пока они намерены продолжать испытания на животных.

При этом специалисты отмечают, что даже сейчас технология делает реальной знаменитую сцену из фантастического фильма «Люди в черном», когда специальные агенты стирали воспоминания с помощью кратковременной вспышки света.

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