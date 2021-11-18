Жителя Приангарья обвинили в 39 изнасилованиях ребенка

Житель Боханского района Иркутской области предстанет перед судом за 39 эпизодов изнасилования своей дочери, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

«Установлено, что на протяжении девяти лет, начиная с 2011 года, мужчина, находясь по месту проживания в одном из сел Боханского района, совершал с дочерью 2000 года рождения половые сношения и иные действия сексуального характера. Насилие сопровождалось угрозами и применением физической силы», — говорится в сообщении.

Кроме того, отец угрожал дочери расправиться с ее матерью и младшей сестрой, если она расскажет им о происходящем.

В прошлом году обо всем узнала мать девочки, она написала заявление в полицию. Уголовное дело направлено в суд, его фигуранту грозит до 20 лет колонии.