Дени Вильнев рассказал о героях второй части «Дюны»

Режиссер Дени Вильнев рассказал о второй части фильма «Дюна», в нем появится наследник Харконненов — Фейд-Раута.

Основой сценария сиквела станет вторая половина романа писателя Фрэнка Герберта «Дюна». По информации источников, в картине больше внимания уделят персонажу Чени, которую играет актриса Зендея.

«Определенно (Фейд-Раута появится во второй части). Это выбор, который сделал я лично. В этой первой части было представлено достаточно персонажей, и будет более элегантно оставить Фейда для второй части. Это определенно будет очень и очень важный персонаж во второй части», — сказал Вильнев в интервью Empire.

Пока неизвестно, кто сыграет этого персонажа. В экранизации Дэвида Линча, его играл молодой певец Стинг.

Каким получился фильм «Дюна»?

Фейд-Раута был вторым в очереди наследников после своего жестокого и непопулярного брата Раббана. Барон Харконнен сделал Раббана наместником на Дюне для того чтобы жители, недовольные его правлением, приветствовали последующую замену на более спокойного Фейд-Рауту.