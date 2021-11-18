НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Дени Вильнев рассказал о героях второй части «Дюны»

Источник:
Sibnet.ru
409 0
Фото: ©instagram.com/tchalamet

Режиссер Дени Вильнев рассказал о второй части фильма «Дюна», в нем появится наследник Харконненов — Фейд-Раута.

Основой сценария сиквела станет вторая половина романа писателя Фрэнка Герберта «Дюна». По информации источников, в картине больше внимания уделят персонажу Чени, которую играет актриса Зендея.

«Определенно (Фейд-Раута появится во второй части). Это выбор, который сделал я лично. В этой первой части было представлено достаточно персонажей, и будет более элегантно оставить Фейда для второй части. Это определенно будет очень и очень важный персонаж во второй части», — сказал Вильнев в интервью Empire.

Пока неизвестно, кто сыграет этого персонажа. В экранизации Дэвида Линча, его играл молодой певец Стинг.

Каким получился фильм «Дюна»?

Фейд-Раута был вторым в очереди наследников после своего жестокого и непопулярного брата Раббана. Барон Харконнен сделал Раббана наместником на Дюне для того чтобы жители, недовольные его правлением, приветствовали последующую замену на более спокойного Фейд-Рауту.

Еще по теме
«Последняя дуэль» Ридли Скотта выходит в прокат
Эль Фаннинг опубликовала промо для второго сезона «Великой»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-Паук: нет пути домой»
HBO Max выпустит спецпроект про Гарри Поттера
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жена мэра Томска Галина Кляйн выступила в суде
Коммунисты сообщили о продлении ареста сыну экс-губернатора Левченко
Нейросеть в Сибири занялась поиском облегчающего нефть катализатора
Власти Хакасии хотят отменить аукцион на разработку угля
Самое популярное
Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» закрепили лидерство
Исходный код переизданных игр GTA утек в Сеть
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Российские системы РЭБ парализуют силы НАТО в Европе
Обсуждение (0)
Картина дня
Путину доложили об успешном запуске «неотвратимого оружия»
Кремль отверг ведение «гибридных войн»
России заняла четвертое место в мире по числу заключенных
Назван достаточный для получения QR-кода уровень антител
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Самое обсуждаемое
46
Британия допустила «случайную» войну с Россией
41
Путин поможет урегулировать миграционный кризис
36
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
25
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
23
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
Sibnet.Ru