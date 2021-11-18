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Ионный двигатель впервые испытали в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Французские разработчики впервые испытали на околоземной орбите ионный двигатель, в котором в качестве ракетного топлива используется йод.

Традиционные электрические ракетные двигатели в спутниках используют для ускорения ксенон, который выступает в качестве топлива. Однако он требует дорогостоящего производства и хранения под давлением. Йод дешевле, его можно хранить в твердом виде, пишет Nature.

Специалисты из французской компании ThrustMe разработали силовую установку на йоде и установили ее на спутник CubeSat, который был запущен китайской ракетой в ноябре 2020 года на солнечно-синхронную орбиту на высоте в 480 километров над Землей.

На сегодня в космосе уже провели 11 тестовых запусков ионного двигателя на йоде, каждый длительностью более часа. Испытания прошли успешно, новое горючее продемонстрировало высокую степень ионизации, чем ксенон.

Исследователи уверены, что результаты тестов помогут ускорить внедрение альтернативных источников ракетного горючего в космическую индустрию. Такие двигатели будут более компактными и дешевыми.

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