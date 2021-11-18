Строительство нового кладбища завершили под Томском

Подрядчик завершил работы по обустройству нового городского кладбища вблизи Томска, сообщил в четверг пресс-центр городской администрации.

Новое кладбище построили возле села Воронино. Ввод построенного объекта в эксплуатацию с учетом проверки планируется на декабрь 2021 — январь 2022 года.

В проекте были предусмотрены устройство кварталов для захоронений более чем на 64 тысячи мест, строительство административно-бытового здания и общественного туалета, очистных сооружений, инженерных коммуникаций, устройство асфальтобетонных дорог и проездов, а также благоустройство территории.



