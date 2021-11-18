Назван достаточный для получения QR-кода уровень антител

Титр антител в интервале от 350 Bau/мл до 500 Bau/мл станет условно-достаточным титром, который гарантирует получение QR-кода. О таком обсуждаемом уровне заявил близкий правительству источник, передает Telegram-канал «Раньше всех».
Ранее главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что в российском правительстве обсуждается вопрос выдачи QR-кодов россиянам с антителами. По ее словам, это самый приемлемый вариант решения в сложившейся эпидемиологической ситуации.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для россиян старше 18 лет на федеральном уровне. Они предусматривают ограничения для граждан без сертификатов о вакцинации.
Списки мест с ограничением на вход будут устанавливать главы регионов. При этом в любом случае безоговорочно доступными останутся продовольственная розница, аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Иркут 69РФ уже давно не социальное, а полицейское государство. Средства расходуются на военные цели и органы...
UynachalnicaСечин и Роснефть каким боком к подобному?
UynachalnicaВот отсюда, и масочнный режим, куаркоды и локдауны, зачем лечить, когда во всем "несознательных" граждан...
jeryakobэто просто не правильно посчитали. пусть росстат займется