Назван достаточный для получения QR-кода уровень антител

Титр антител в интервале от 350 Bau/мл до 500 Bau/мл станет условно-достаточным титром, который гарантирует получение QR-кода. О таком обсуждаемом уровне заявил близкий правительству источник, передает Telegram-канал «Раньше всех».

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что в российском правительстве обсуждается вопрос выдачи QR-кодов россиянам с антителами. По ее словам, это самый приемлемый вариант решения в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для россиян старше 18 лет на федеральном уровне. Они предусматривают ограничения для граждан без сертификатов о вакцинации.

Списки мест с ограничением на вход будут устанавливать главы регионов. При этом в любом случае безоговорочно доступными останутся продовольственная розница, аптеки и магазины с товарами первой необходимости.