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Футболист «Спартака» попросил снизить ему зарплату

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Анна Нэсси / CC BY-SA 3.0

Полузащитник сборной России Роман Зобнин попросил руководство московского «Спартака» уменьшить ему заработную плату, сообщил журналист Илья Казаков

«Невероятная история. Мне даже сложно в это поверить. Рассказали, что Зобнин пришел к руководству "Спартака" и попросил уменьшить ему зарплату. Он это обосновал тем, что получает незаслуженно много», — написал Казаков в Telegram-канале.

Зарплата хавбека, по данным СМИ, составляла около 3 миллионов евро в год, теперь он будет получат около 2 миллионов по трехлетнему контракту.

В пресс-службе «Спартака» отказались комментировать слухи о новом соглашении клуба с полузащитником.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до 2024 года. Полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах и отличился двумя голами.

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