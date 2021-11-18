Футболист «Спартака» попросил снизить ему зарплату

Полузащитник сборной России Роман Зобнин попросил руководство московского «Спартака» уменьшить ему заработную плату, сообщил журналист Илья Казаков

«Невероятная история. Мне даже сложно в это поверить. Рассказали, что Зобнин пришел к руководству "Спартака" и попросил уменьшить ему зарплату. Он это обосновал тем, что получает незаслуженно много», — написал Казаков в Telegram-канале.

Зарплата хавбека, по данным СМИ, составляла около 3 миллионов евро в год, теперь он будет получат около 2 миллионов по трехлетнему контракту.

В пресс-службе «Спартака» отказались комментировать слухи о новом соглашении клуба с полузащитником.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до 2024 года. Полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах и отличился двумя голами.