Российская армия получила новейшие ракеты «Стрела 9М333»

Российская армия получила от группы компаний (ГК) «Калашников» партию новейших зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10М3», сообщает пресс-служба ГК.

«ГК "Калашников" успешно завершила изготовление и поставку в Министерство обороны Российской Федерации ЗУР 9М333 в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении.

Ракета 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях постановки противником оптических помех, а также беспилотников и крылатых ракет.

Ракета 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях постановки противником оптических помех, а также беспилотников и крылатых ракет.

Зенитные ракетные комплексы семейства «Стрела-10М» предназначены для защиты войсковых подразделений в бою и на марше от средств воздушного нападения и разведки, летящих на малых и сверхмалых высотах. По состоянию на 2020 год являются одними из наиболее распространенных средств ПВО в мире.