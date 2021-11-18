Обвинение огласило сроки по делу о захвате разреза «Инской»

Гособвинение запросило для бывших чиновников администрации Кузбасса, руководителя регионального СУ СКР и его подчиненных, обвиняемых в вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской», от шести до 14,5 года строгого режима и крупные штрафы.

Дело о попытке рейдерского захвата угольного разреза «Инской» Следственный комитет России возбудил в ноябре 2016 года, расследование было завершено в октябре 2018 года. По версии следствия, вице-губернаторы, глава СК, бизнесмен и еще несколько человек вымогали у предпринимателя Антона Цыганкова 51% акций, дающих право на активы предприятия, оцениваемые в 2,79 миллиарда рублей.

Дело рассматривает Центральный районный суд Кемерова, сейчас идут прения сторон. Прокуратура запросила

для бывшего начальника следственного управления СКР по Кемеровской области Сергея Калинкина — 14,5 года строгого режима, штраф в 10 миллионов рублей, лишение звания генерал-майора юстиции, обращение полученного в качестве взятки BMW в собственность государства,

для бывшего заместителя губернатора Кузбасса Амана Тулеева Алексея Иванова — девять лет строгого режима, штраф в 700 тысяч рублей,

для бывшего заместителя губернатора Кузбасса Амана Тулеева Александра Данильченко — 8,5 года строгого режима, штраф 600 тысяч рублей,

для начальнику департамента областной администрации Елены Троицкой — 7,5 лет общего режима, штраф 400 тысяч рублей,

для бывшего заместителю руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР Сергея Крюкова — 9,5 года строго режима, штраф 400 тысяч рублей,

для следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР Артемия Шевелева — 8,5 года строгого режима, штраф 300 тысяч рублей,

для начальника правового управления ООО «Западно-Сибирская угольная компания» Геннадия Вернигора — шесть лет строгого режима, штраф 300 тысяч рублей.

Еще один фигурант дела, сооснователь холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин, умер в июле 2021 года, переболев коронавирусной инфекцией. В связи с этим его уголовное преследование предложено прекратить.

В материалах следствия 114 томов. Калинкин единственный из фигурантов, кто содержится под стражей, остальные находятся под домашним арестом.