Путин приказал эвакуировать россиян из Афганистана

Президент России поручил Минобороны эвакуировать из Афганистана самолетами военно-транспортной авиации несколько сотен человек, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«В настоящее время три военно-транспортных самолета Ил-76 <...> доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан», — уточнили в Минобороны. Одновременно в Афганистан было доставлено 108 тонн гуманитарной помощи.

Российские военные также возьмут на борт граждан Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. «На каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами», — говорится в релизе.

Предыдущая масштабная эвакуация была в августе, тогда российские военные вывезли около 400 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.