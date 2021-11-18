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СК возбудил дело после гибели рабочего на стройке ГК «Расцветай»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего на строительстве дома на Большевистской в Новосибирске, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, на строящемся объекте ЖК «Расцветай на Обской» по улице Большевистская 32/1 с высоты сорвалась люлька с тремя рабочими. В результате происшествия один мужчина погиб на месте, двое рабочих получили травмы разной степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления предусмотренного части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Стройка расположена вплотную к школе №76. Местные жители активно протестовали против строительства 25-этажки возле школы, но строительство все равно началось. Компания «Расцветай» должна завершить здание в октябре е 2022 года.

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