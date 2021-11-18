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Российский миллиардер дал совет, как выжить на пенсии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Покупка недвижимости — единственная возможность в России обеспечить хорошую пенсию, сообщил президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, миллиардер Александр Шарапов.

«Есть термин "пенсионная однушка“. Когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду. Просто по-другому на пенсию в России тяжело накопить, а сами пенсии невысоки. Квартира покупается для того, чтобы накопить и как-то обеспечить себе старость. Если повезло, человек купил уже пять однушек, и это обеспечивает полную занятость его супруге», — сказал Шарапов в интервью изданию BN.ru.

По его словам, такой инструмент популярен и в других странах — в Китае, Индии, Бразилии, где слабо развиты фондовые рынки и страхование жизни. Квартира покупается для того, чтобы накопить и как-то обеспечить себе старость.

Тем, у кого уже есть «пенсионная однушка», можно задуматься о стрит-ретейле, покупке офисных площадей или номера в отеле.

Шарапов — президент Becar Asset Managment, миллиардер, сделавший состояние на коммерческой недвижимости — коворкингах и апарт-отелях. В 2020 году его состояние оценивалось в 2,58 миллиарда рублей.

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