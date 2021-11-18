НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Люлька с рабочими упала на стройке дома ГК «Расцветай» в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
403 0
Фото: © Sibnet.ru

Строительная люлька с рабочими сорвалась на строительстве дома на улице Большевистской, 32/1 в Новосибирске, один из рабочих погиб, еще двое мужчин получили травмы.

По предварительным данным прокуратуры, оборвался трос и люлька упала. Выясняется, какая компания работала на объекте — подрядчик или субподрядчик.

«Прокуратура Октябрьского района Новосибирска организовала проверку в связи с происшествием, в котором пострадали рабочие. Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране труда и оценит соблюдение требований безопасности при проведении работ на строительном объекте», — говорится в сообщении ведомства.

Дом на Большевистской, 32/1 строит ГК «Расцветай». Стройка расположена вплотную к школе №76. Местные жители активно протестовали против строительства 25-этажки возле школы, но строительство все равно началось. Компания «Расцветай» должна завершить здание в октябре е 2022 года.

Еще по теме
Следствие проверит данные об издевательствах в COVID-госпитале
Огонь повредил три автобуса на омском транспортном предприятии
СК возбудил дело после гибели рабочего на стройке ГК «Расцветай»
Потерявшийся вахтовик пять дней жил в томской тайге
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жителя Приангарья обвинили в 39 изнасилованиях ребенка
Строительство нового кладбища завершили под Томском
Обвинение огласило сроки по делу о захвате разреза «Инской»
Следствие проверит данные об издевательствах в COVID-госпитале
Самое популярное
Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» закрепили лидерство
Windows 11 стала игнорировать браузер по умолчанию
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
Британия допустила «случайную» войну с Россией
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин приказал эвакуировать россиян из Афганистана
Назван достаточный для получения QR-кода уровень антител
Дефицит магния спровоцирует рост цен на автомобили
Российская армия получила новейшие ракеты «Стрела 9М333»
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
46
Британия допустила «случайную» войну с Россией
41
Путин поможет урегулировать миграционный кризис
36
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
25
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
23
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
Sibnet.Ru