Люлька с рабочими упала на стройке дома ГК «Расцветай» в Новосибирске

Строительная люлька с рабочими сорвалась на строительстве дома на улице Большевистской, 32/1 в Новосибирске, один из рабочих погиб, еще двое мужчин получили травмы.

По предварительным данным прокуратуры, оборвался трос и люлька упала. Выясняется, какая компания работала на объекте — подрядчик или субподрядчик.

«Прокуратура Октябрьского района Новосибирска организовала проверку в связи с происшествием, в котором пострадали рабочие. Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране труда и оценит соблюдение требований безопасности при проведении работ на строительном объекте», — говорится в сообщении ведомства.

Дом на Большевистской, 32/1 строит ГК «Расцветай». Стройка расположена вплотную к школе №76. Местные жители активно протестовали против строительства 25-этажки возле школы, но строительство все равно началось. Компания «Расцветай» должна завершить здание в октябре е 2022 года.