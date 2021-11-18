13 землетрясений произошли в Кузбассе за час

Серия из 13 подземных толчков магнитудой от 2,8 до 3,3 была зарегистрирована в Кемеровской области за час, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясения фиксировались в среду с 15.43 по 16.45 по местному времени (11.53 по 12.45 мск) в районе поселка Каз в Таштагольском районе. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила четыре балла по шкале MSK-64.

Работа горного рудника была приостановлена, горняки выведены на поверхность, сообщила пресс-служба Таштагольского района.

По данным Алтае-Саянского филиала, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами — выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.