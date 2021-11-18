Аномальный мороз скует Сибирь

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Крепкие морозы до 30 градусов придут в Кемеровскую, Омскую, Томскую, Новосибирскую области в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Холодная погода будет смещаться на юг Западной Сибири, в центр Сибири и на запад Красноярского края.
«Аномалии будут до 8-10 градусов. В Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях 21-23 градусов. На севере Томской области будет даже до 30 градусов мороза», — рассказал ТАСС Вильфанд.
До 20-30 градусов мороза температура воздуха будет опускаться по ночам, днем будет немного теплее. Крепкие морозы быстро отступят.
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