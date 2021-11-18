НАВЕРХ

Валуев захотел матч между Россией и Украиной в стыках

Источник:
Sibnet.ru
385 1
Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Депутат Государственной думы России Николай Валуев заявил, что в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 хотел бы увидеть матч между сборными России и Украины.

«На мой взгляд, это будет очень интересно. Сборная Украины — сильная команда, сильнее нас на данный момент. Как минимум по составу они выглядят намного лучше. Но, судя по настроению УЕФА, нас обязательно разведут», — сказал Валуев Sport24.

Сборная России, проиграв в заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 Хорватии со счетом 0:1, лишалась возможности напрямую отобраться в Катар. Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах.

Россия входит в число шести сеяных команд. В полуфинале она встретится с одной из несеяных. В эту группу входят Чехия, Австрия, Северная Македония, Турция, Польша и Украина. УЕФА заявлял, что разведет Россию и Украину в стыках.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября. Команды будут разделены на пути А, В и С, в каждом из которых будут сыграны полуфинальные матчи и финал. Путевку в Катар получат три победителя.

Еще по теме
Экс-футболист «Крыльев Советов» умер от коронавируса
Футболист «Спартака» попросил снизить ему зарплату
Стали известны все потенциальные соперники России в стыках
Карпин не исключил уход из сборной перед стыковыми матчами
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Слуцкая объяснила высокие зарплаты фигуристам
17.11.2021 15:42
info.sibnet.ru
Дисквалифицированный легкоатлет ушел в водители
10.11.2021 18:30
info.sibnet.ru
Алина Кабаева получила спортивный «Оскар»
10.11.2021 15:36
info.sibnet.ru
Минспорта пересмотрит олимпийские выплаты
04.11.2021 15:40
Девушка дня
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Обсуждение (1)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Иркут 69

РФ уже давно не социальное, а полицейское государство. Средства расходуются на военные цели и органы...

Uynachalnica

Сечин и Роснефть каким боком к подобному?

Uynachalnica

Вот отсюда, и масочнный режим, куаркоды и локдауны, зачем лечить, когда во всем "несознательных" граждан...

jeryakob

это просто не правильно посчитали. пусть росстат займется
Sibnet.Ru