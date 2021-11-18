Валуев захотел матч между Россией и Украиной в стыках

Депутат Государственной думы России Николай Валуев заявил, что в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 хотел бы увидеть матч между сборными России и Украины.

«На мой взгляд, это будет очень интересно. Сборная Украины — сильная команда, сильнее нас на данный момент. Как минимум по составу они выглядят намного лучше. Но, судя по настроению УЕФА, нас обязательно разведут», — сказал Валуев Sport24.

Сборная России, проиграв в заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 Хорватии со счетом 0:1, лишалась возможности напрямую отобраться в Катар. Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах.

Россия входит в число шести сеяных команд. В полуфинале она встретится с одной из несеяных. В эту группу входят Чехия, Австрия, Северная Македония, Турция, Польша и Украина. УЕФА заявлял, что разведет Россию и Украину в стыках.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября. Команды будут разделены на пути А, В и С, в каждом из которых будут сыграны полуфинальные матчи и финал. Путевку в Катар получат три победителя.