Тайны древнего магнитного поля поищут на дне новосибирского карьера

Ученые ИНГГ СО РАН исследуют древнее магнитное поле Земли с помощью карьера «Борок» в Новосибирске, сообщает пресс-служба института.
В октябре ученые отобрали образцы отложений карьера
«Борок» ГК «РосРазвитие Сибирь» в Новосибирске. В карьере обнажаются выходы
магматических образований пермо-триасового возраста, сформировавшиеся около 250
миллионы лет назад. Они включают вмещающие обожженные породы, потенциально
пригодные для изучения напряженности древнего магнитного поля Земли
(палеонапряженности).
Некоторые минералы-ферромагнетики – то есть, магниты – в
момент своего образования выстроились по направлению действовавшего в то время
магнитного поля Земли. Ориентировка магнитных моментов минералов может
сохраняться в горных породах на длительное время, сравнимое с жизнью нашей
планеты.
«Изучая их, мы можем получить сведения об эволюции
магнитного поля на протяжении сотен миллионов лет», — сказал научный сотрудник
лаборатории геодинамики и палеомагнетизма ИНГГ СО РАН Виктор Абашев.
Ученые планируют пополнить существующую базу данных
палеонапряженности и приблизиться к ответу на вопросы об эволюции геомагнитного
поля. Также они рассчитывают сделать шаг к решению фундаментальных задач
геодинамики и к более глубокому пониманию эволюции планеты.