Тайны древнего магнитного поля поищут на дне новосибирского карьера

Ученые ИНГГ СО РАН исследуют древнее магнитное поле Земли с помощью карьера «Борок» в Новосибирске, сообщает пресс-служба института.

В октябре ученые отобрали образцы отложений карьера «Борок» ГК «РосРазвитие Сибирь» в Новосибирске. В карьере обнажаются выходы магматических образований пермо-триасового возраста, сформировавшиеся около 250 миллионы лет назад. Они включают вмещающие обожженные породы, потенциально пригодные для изучения напряженности древнего магнитного поля Земли (палеонапряженности).

Некоторые минералы-ферромагнетики – то есть, магниты – в момент своего образования выстроились по направлению действовавшего в то время магнитного поля Земли. Ориентировка магнитных моментов минералов может сохраняться в горных породах на длительное время, сравнимое с жизнью нашей планеты.

«Изучая их, мы можем получить сведения об эволюции магнитного поля на протяжении сотен миллионов лет», — сказал научный сотрудник лаборатории геодинамики и палеомагнетизма ИНГГ СО РАН Виктор Абашев.

Ученые планируют пополнить существующую базу данных палеонапряженности и приблизиться к ответу на вопросы об эволюции геомагнитного поля. Также они рассчитывают сделать шаг к решению фундаментальных задач геодинамики и к более глубокому пониманию эволюции планеты.