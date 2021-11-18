НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Crazy Frog вернется в декабре с новым треком

Источник:
Sibnet.ru
431 0

Интернет-персонаж, возглавивший чарты в середине 2000 годов, Crazy Frog собирается вернуться в декабре с новым синглом.

Сrazy Frog на своей официальной странице в Instagram написал: «Кое-что готовится». Предполагается, что лягушка вернется на YouTube 10 декабря с новым треком, вдохновленным тенденциями социальной сети TikTok.

Сrazy Frog был продан компанией по производству рингтонов Jamba! еще в 2005 году, до того, как в мае того же года он обошел в британском чарте Coldplay, заняв первое место. Crazy Frog взял в качестве основной мелодии фрагмент из хита исполнителя Axel F «Beverly Hills Cop».

Клип для сингла Crazy Frog «Axel F» появилось на YouTube в июне 2009 года. Оно набрало 3,1 миллиарда просмотров и стало 19 по популярности клипом в истории платформы.

Еще по теме
Нераспечатанное письмо красноярца Цою продают за 100 тысяч рублей
Создатель группы «Ленинград» написал саундтрек к сериалу «Вне себя»
Юлия Кошкина из Иркутска восхитила жюри «Голоса» образцовым пением
Вышел альбом с каверами «13 друзей Билана»
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жителя Приангарья обвинили в 39 изнасилованиях ребенка
Строительство нового кладбища завершили под Томском
Обвинение огласило сроки по делу о захвате разреза «Инской»
Следствие проверит данные об издевательствах в COVID-госпитале
Самое популярное
Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» закрепили лидерство
Windows 11 стала игнорировать браузер по умолчанию
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
Британия допустила «случайную» войну с Россией
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин приказал эвакуировать россиян из Афганистана
Назван достаточный для получения QR-кода уровень антител
Дефицит магния спровоцирует рост цен на автомобили
Российская армия получила новейшие ракеты «Стрела 9М333»
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Топ комментариев

Иркут 69

РФ уже давно не социальное, а полицейское государство. Средства расходуются на военные цели и органы...

Uynachalnica

Сечин и Роснефть каким боком к подобному?

Uynachalnica

Вот отсюда, и масочнный режим, куаркоды и локдауны, зачем лечить, когда во всем "несознательных" граждан...

jeryakob

это просто не правильно посчитали. пусть росстат займется
Sibnet.Ru