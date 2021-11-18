Crazy Frog вернется в декабре с новым треком

Интернет-персонаж, возглавивший чарты в середине 2000 годов, Crazy Frog собирается вернуться в декабре с новым синглом.

Сrazy Frog на своей официальной странице в Instagram написал: «Кое-что готовится». Предполагается, что лягушка вернется на YouTube 10 декабря с новым треком, вдохновленным тенденциями социальной сети TikTok.

Сrazy Frog был продан компанией по производству рингтонов Jamba! еще в 2005 году, до того, как в мае того же года он обошел в британском чарте Coldplay, заняв первое место. Crazy Frog взял в качестве основной мелодии фрагмент из хита исполнителя Axel F «Beverly Hills Cop».

Клип для сингла Crazy Frog «Axel F» появилось на YouTube в июне 2009 года. Оно набрало 3,1 миллиарда просмотров и стало 19 по популярности клипом в истории платформы.