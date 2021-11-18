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Дефицит магния спровоцирует рост цен на автомобили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Алюминий, кузовные и запасные детали для автомобилей могут подорожать на фоне надвигающегося дефицита магния, сообщили эксперты маркетплейса «Банкавто».

«Наступает новый, вызванный сокращением объемов добычи магнезитов в Китае. Сырье необходимо для алюминиевых сплавов, широко использующихся в автомобилестроении. Без него отрасль может парализовать в ближайшие несколько месяцев», — цитирует ТАСС прогноз «Банкавто».

Сильнее всего рост цен при этом отразится на премиальных марках, в которых алюминий используется шире.

В сентябре стоимость магния увеличилась на 36% по сравнению с августом. До конца года стоимость сырья может вырасти в 1,5 раза, и примерно на треть — производные магния.

По мнению экспертов, причина таких перемен — новые экологические правила для заводов КНР, которые теперь должны укладываться в отведенные лимиты потребления электроэнергии. В результате часть заводов по добыче магния наполовину сократила добычу, а некоторые были остановлены совсем.

Проблемы с добычей магния сохранятся как минимум до конца 2021 года, а существующих запасов хватит до конца ноября. Ситуация осложняется особенностями самого магния: им нельзя заполнить склады и хранить, так как примерно через три месяца металл начинает окисляться на воздухе, теряя свои качества.

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