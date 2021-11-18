НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Потерявшийся вахтовик пять дней жил в томской тайге

Источник:
Sibnet.ru
599 0
Фото: © пресс-служба правительства НСО

Мужчина ушел на охоту из вахтового поселка и потерялся в Верхнекетском районе Томской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

В полиции поступило сообщение о том, что с территории вахтового поселка, расположенного в 200 километрах от поселка Белый Яр, ушел на охоту и не вернулся 50-летний работник организации.

Полицейские добрались на снегоходе до болотистой местности, преодолеть которую на транспорте не получалось, поэтому пришлось продолжать путь пешком.

«Сотрудники полиции обнаружили присыпанные снегом следы обуви, которые помогли двигаться в верном направлении. Спустя несколько часов полицейским удалось установить местонахождение пропавшего в семи километрах от вахтового поселка. Мужчина прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и грелся у костра», — говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что он заблудился в тайге, подвернул ногу и самостоятельно передвигаться уже не мог. Вахтовик ждал помощи на протяжении пяти дней, питаясь замороженными ягодами и водой из ледяных ручьев.

Полицейские предложили мужчине еду и воду, помогли ему добраться до снегохода, на котором вывезли замерзшего охотника к вахтовому поселку.

Еще по теме
Следствие проверит данные об издевательствах в COVID-госпитале
Огонь повредил три автобуса на омском транспортном предприятии
СК возбудил дело после гибели рабочего на стройке ГК «Расцветай»
Люлька с рабочими упала на стройке дома ГК «Расцветай» в Новосибирске
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жителя Приангарья обвинили в 39 изнасилованиях ребенка
Строительство нового кладбища завершили под Томском
Обвинение огласило сроки по делу о захвате разреза «Инской»
Следствие проверит данные об издевательствах в COVID-госпитале
Самое популярное
Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» закрепили лидерство
Windows 11 стала игнорировать браузер по умолчанию
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
Британия допустила «случайную» войну с Россией
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин приказал эвакуировать россиян из Афганистана
Назван достаточный для получения QR-кода уровень антител
Дефицит магния спровоцирует рост цен на автомобили
Российская армия получила новейшие ракеты «Стрела 9М333»
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
46
Британия допустила «случайную» войну с Россией
41
Путин поможет урегулировать миграционный кризис
36
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
25
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
23
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
Sibnet.Ru