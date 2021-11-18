Потерявшийся вахтовик пять дней жил в томской тайге

Мужчина ушел на охоту из вахтового поселка и потерялся в Верхнекетском районе Томской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

В полиции поступило сообщение о том, что с территории вахтового поселка, расположенного в 200 километрах от поселка Белый Яр, ушел на охоту и не вернулся 50-летний работник организации.

Полицейские добрались на снегоходе до болотистой местности, преодолеть которую на транспорте не получалось, поэтому пришлось продолжать путь пешком.

«Сотрудники полиции обнаружили присыпанные снегом следы обуви, которые помогли двигаться в верном направлении. Спустя несколько часов полицейским удалось установить местонахождение пропавшего в семи километрах от вахтового поселка. Мужчина прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и грелся у костра», — говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что он заблудился в тайге, подвернул ногу и самостоятельно передвигаться уже не мог. Вахтовик ждал помощи на протяжении пяти дней, питаясь замороженными ягодами и водой из ледяных ручьев.

Полицейские предложили мужчине еду и воду, помогли ему добраться до снегохода, на котором вывезли замерзшего охотника к вахтовому поселку.