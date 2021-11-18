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Россия закупит картофель для стабилизации его цены

Источник:
«Известия»
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Минсельхоз совместно с Минпромторгом работает над возможностью расширения закупки картофеля в странах СНГ из-за роста цен на этот вид сельхозпродукции у отечественных производителей, говорится замглавы ведомства Оксаны Лут в аппарат правительство.

В конце октября оптовая цена картофеля достигла 23 рублей за килограмм, что на 71,4% выше цен аналогичного периода прошлого года. «Эта тенденция характерна и для моркови, цена которой выросла на 44%, а также капусты, подорожавшей на 70%», — приводят «Известия» документы Минсельхоза.

Как пояснил изданию директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, из-за дождей в этом году тракторы не могли выйти в поле, процесс сбора урожая шел медленно. Картофель уродился невысокого качества: он более мелкий и обладает избыточной увлажненностью, которая сократит срок его хранения.

«На осень и зиму собранного урожая нам хватит, но возникает вопрос, как рано нам придется ввозить продукцию из других стран по более высоким ценам», — добавил Глушков.

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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
Sibnet.Ru