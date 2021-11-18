Россия закупит картофель для стабилизации его цены

Минсельхоз совместно с Минпромторгом работает над возможностью расширения закупки картофеля в странах СНГ из-за роста цен на этот вид сельхозпродукции у отечественных производителей, говорится замглавы ведомства Оксаны Лут в аппарат правительство.

В конце октября оптовая цена картофеля достигла 23 рублей за килограмм, что на 71,4% выше цен аналогичного периода прошлого года. «Эта тенденция характерна и для моркови, цена которой выросла на 44%, а также капусты, подорожавшей на 70%», — приводят «Известия» документы Минсельхоза.

Как пояснил изданию директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, из-за дождей в этом году тракторы не могли выйти в поле, процесс сбора урожая шел медленно. Картофель уродился невысокого качества: он более мелкий и обладает избыточной увлажненностью, которая сократит срок его хранения.

«На осень и зиму собранного урожая нам хватит, но возникает вопрос, как рано нам придется ввозить продукцию из других стран по более высоким ценам», — добавил Глушков.