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Новый налог решит проблему бездомных животных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Проблему бездомных животных поможет решить налог на содержание нестерилизованных домашних питомцев, сообщила президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова.

«Если Госдума не введет очень жесткого механизма контроля за разведением, в том числе и с помощью экономического рычага и поправки в Налоговый кодекс, ничего они не сделают», — цитирует ТАСС Новожилову.

Зоозащитница привела пример ряда стран. Человек, взявший из приюта животное и стерилизовавший его, освобождается от налога. Тот, кто не стабилизировал питомца, его платит. Заводчик животных платит огромные налоги.

Проект поправок в КоАП вводит новые штрафы: до 3 тысяч рублей для хозяев, выбросивших животных, до 15 тысяч рублей за жестокое обращение с питомцами при отсутствии признаков уголовного преступления.

По данным Минприроды, на территории страны находится больше 586 тысяч бездомных собак и почти 150 тысяч бездомных кошек, мест в приютах — около 88 тысяч.

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