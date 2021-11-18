Новый налог решит проблему бездомных животных

Проблему бездомных животных поможет решить налог на содержание нестерилизованных домашних питомцев, сообщила президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова.

«Если Госдума не введет очень жесткого механизма контроля за разведением, в том числе и с помощью экономического рычага и поправки в Налоговый кодекс, ничего они не сделают», — цитирует ТАСС Новожилову.

Зоозащитница привела пример ряда стран. Человек, взявший из приюта животное и стерилизовавший его, освобождается от налога. Тот, кто не стабилизировал питомца, его платит. Заводчик животных платит огромные налоги.

Проект поправок в КоАП вводит новые штрафы: до 3 тысяч рублей для хозяев, выбросивших животных, до 15 тысяч рублей за жестокое обращение с питомцами при отсутствии признаков уголовного преступления.

По данным Минприроды, на территории страны находится больше 586 тысяч бездомных собак и почти 150 тысяч бездомных кошек, мест в приютах — около 88 тысяч.