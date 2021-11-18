НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Суд оштрафовал «Муз-ТВ» за гей-пропаганду на премии

Источник:
Sibnet.ru
218 0
Фото: © instagram.com/fkirkorov

Телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за пропаганду отношений секс-меньшинств на музыкальной премии, сообщает Басманный районный суд Москвы.

Телеканал признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП России (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Суд назначил штраф в размере1 миллиона рублей.

На премии «Муз-ТВ» в мае Филипп Киркоров и Дава пришли на мероприятие как пара и имитировали молодоженов в окружении десятка полуголых мужчин. Даня Милохин появился на красной дорожке в костюме, который состоял из брючного костюма и короткого розового платья.

Представители общественного движения «Ветераны России» обратились к генеральному прокурору РФ и председателю СКР с просьбой провести проверку в отношении организатора (телеканал МУЗ ТВ) и участников премии «блогеров-артистов».

Роскомнадзор усмотрел в их действиях «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» и составил протокол. При этом, в чем именно заключалась пропаганда, в Роскомнадзоре не уточняли.

После решения суда «Ветераны России» направили обращение в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет России с просьбой снова провести проверку в отношении участников премии: Киркорова, Милохина, Манукяна и других. Кроме того, они решили проверить основания для отсрочки от призыва на военную службу гражданина Милохина.

Еще по теме
Дакота Джонсон обвинила Хичкока в домогательствах к бабушке
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Бородина рассказала о падении в «Ледниковом периоде» до эфира
Самым сексуальным мужчиной признали 52-летнего актера
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Потерявшийся вахтовик пять дней жил в томской тайге
Пять автомобилей столкнулись на Большевистской
Число гостей на свадьбах в Новосибирской области ограничили
Обвиняемый в жестоком убийстве томич 23 года скрывался за границей
Самое популярное
Пираты взломали новый сборник игр GTA
Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» закрепили лидерство
Украина нашла замену российскому газу
Windows 11 стала игнорировать браузер по умолчанию
Обсуждение (0)
Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
Sibnet.Ru