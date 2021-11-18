Суд оштрафовал «Муз-ТВ» за гей-пропаганду на премии

Телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за пропаганду отношений секс-меньшинств на музыкальной премии, сообщает Басманный районный суд Москвы.

Телеканал признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП России (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Суд назначил штраф в размере1 миллиона рублей.

На премии «Муз-ТВ» в мае Филипп Киркоров и Дава пришли на мероприятие как пара и имитировали молодоженов в окружении десятка полуголых мужчин. Даня Милохин появился на красной дорожке в костюме, который состоял из брючного костюма и короткого розового платья.

Представители общественного движения «Ветераны России» обратились к генеральному прокурору РФ и председателю СКР с просьбой провести проверку в отношении организатора (телеканал МУЗ ТВ) и участников премии «блогеров-артистов».

Роскомнадзор усмотрел в их действиях «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» и составил протокол. При этом, в чем именно заключалась пропаганда, в Роскомнадзоре не уточняли.

После решения суда «Ветераны России» направили обращение в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет России с просьбой снова провести проверку в отношении участников премии: Киркорова, Милохина, Манукяна и других. Кроме того, они решили проверить основания для отсрочки от призыва на военную службу гражданина Милохина.