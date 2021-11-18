Обвиняемый в жестоком убийстве томич 23 года скрывался за границей

Житель Томской области, участвовавший в групповом убийстве в 1998 году, 23 года скрывался за границей, сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, в марте 1998 года обвиняемый вместе со знакомыми, занимавшимися продажей цветов, напали на пришедшего к ним для урегулирования конфликта мужчину, избили его, связали и перенесли в подвальное помещение.

«После этого группа лиц продолжила избиение потерпевшего в течение длительного времени и нанесли ему не менее 70 ударов кулаками и ногами по различным частям тела, причинив множественные телесные повреждения, повлекшие его смерть», — говорится в сообщении.

В 2000 году фигурантов дела приговорили к длительным срокам, но один из них скрылся от следствия. Только в 2021 году его удалось обнаружить за границей.

Обвиняемого задержали и поместили в СИЗО. В ближайшее время 41-летний томич предстанет перед судом за незаконное лишение свободы и убийство, ему грозит срок вплоть до пожизненного.