Премьер Польши призвал Германию «не давать деньги России»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию остановить процедуры по запуску газопровода «Северный поток — 2», если она хочет «работать на мир».

Моравецкий увязал ввод в эксплуатацию газопровода с борьбой Польши с мигрантами на границе Евросоюза. Моравецкий сообщил, что опасается эскалации ситуации на границе с Белоруссией, где застряли несколько тысяч мигрантов.

«Мы защищаем границу ЕС здесь, в Польше. И если говорить о более глобальной картине, давайте работать вместе во имя мира, а не предоставлять Владимиру Путину дополнительные деньги за счет платежей за энергоресурсы, чтобы он мог продолжить модернизацию российской армии», — цитирует РБК премьера Польши.

По его словам, этот вопрос он поставит перед претендентом на пост канцлера Германии Олафом Шольцем, встреча с которым состоится в ближайшем будущем.

Премьер считает, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко «явно следуют стратегии по дестабилизации Запада». «Мы не знаем, что еще они планируют. Также возможно, что кризис на границе предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных атак, которые Путин готовит на Украине», — убежден политик.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился, когда в приграничном районе Белоруссии собрались тысячи мигрантов. Они стараются проникнуть на территорию Польши. Российский президент ранее говорил, что подобные обвинения в адрес России — это попытки переложить проблемы «с больной головы на здоровую».