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Сильные метели придут в Хакасию и на Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Непогода с сильными ветрами и метелями ожидаются в Хакасии, Алтайском крае и Республике Алтай, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В четверг непогода с метелью придет в несколько регионов Сибирского федерального округа.

«В Алтайском крае, Хакасии, Республике Алтай прогнозируются сильный ветер, метель, ветер до 15-20 метров в секунду, в Хакасии ветер будет даже до 24 метров в секунду, а Республике Алтай — до 28 метров в секунду», — сказал ТАСС Вильфанд.

Метели особенно опасны для автомобилистов, так как снижают видимость и заметают дороги. В такую. погоду водителям надо быть особенно осторожным. Пешеходам также не стоит лишний раз выходить на улицу.

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Хакасия #Гео
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