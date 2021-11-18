Сильные метели придут в Хакасию и на Алтай

Непогода с сильными ветрами и метелями ожидаются в Хакасии, Алтайском крае и Республике Алтай, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В четверг непогода с метелью придет в несколько регионов Сибирского федерального округа.

«В Алтайском крае, Хакасии, Республике Алтай прогнозируются сильный ветер, метель, ветер до 15-20 метров в секунду, в Хакасии ветер будет даже до 24 метров в секунду, а Республике Алтай — до 28 метров в секунду», — сказал ТАСС Вильфанд.

Метели особенно опасны для автомобилистов, так как снижают видимость и заметают дороги. В такую. погоду водителям надо быть особенно осторожным. Пешеходам также не стоит лишний раз выходить на улицу.