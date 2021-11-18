Всех пациентов с симптомами ОРВИ станут проверять на COVID

Все пациенты с признаками ОРВИ в России станут обязательно проходить тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Готовимся к тому, что уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией», — сказала Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, все поручения президента в данной сфере выполняются. Охват тестированием на COVID-19 в стране увеличился в полтора раза, отметила глава Роспотребнадзора.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 9 182 538 случаев заражения, выздоровели 7 882 836 человек, умерли 259 084 человек.