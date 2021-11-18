Федеральные власти поищут деньги на Восточный обход Новосибирска

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после беседы с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым поручил рассмотреть возможность выделения денег на завершение участка Восточного обхода, сообщает правительство региона.



Травников на форуме «Транспорт России» сказал, что на завершение строительства важного объекта Восточного обхода – эстакады через реку и железнодорожные пути необходимо дополнительное финансирование.

Марат Хуснуллин отметил, что участок нельзя оставлять незавершенным и поручил «рассмотреть возможность выделения средств».

Восточный обход — 80-километровая дорога, которая должна соединить Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток через Новосибирск. Восточный обход разгрузит Бердское шоссе не менее чем на 30%.



Строительство Восточного обхода началось в 2013 году. Работы вела компания «Сибмост». Но из-за проблем с финансированием подрядчик не сумел завершить строительство. В апреле 2021 года АО «Новосибирскавтодор» заключило договор на строительство этапов 1А, 1Б и 1В Восточного обхода с окончанием работ в 2024 году, стоимость данного контракта — 3,77 миллиарда рублей.



