США сообщили об откровенном и конструктивном диалоге с Россией

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провели переговоры по телефону, говорится в заявлении официального представителя Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн,

«Они обсудили несколько вопросов двусторонней повестки, а также региональные и мировые проблемы, вызывающие озабоченность. Разговор был откровенным и конструктивным», — приводит ТАСС сообщение.

Пресс-служба аппарата российского Совбеза в среду сообщила, что Патрушев и Салливан «договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами».

Как отмечалось в заявлении, переговоры «прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне».