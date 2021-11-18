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США сообщили об откровенном и конструктивном диалоге с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провели переговоры по телефону, говорится в заявлении официального представителя Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн,

«Они обсудили несколько вопросов двусторонней повестки, а также региональные и мировые проблемы, вызывающие озабоченность. Разговор был откровенным и конструктивным», — приводит ТАСС сообщение.

Пресс-служба аппарата российского Совбеза в среду сообщила, что Патрушев и Салливан «договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами».

Как отмечалось в заявлении, переговоры «прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
Sibnet.Ru