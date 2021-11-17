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Поклонская раскритиковала систему QR-кодов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы, а теперь посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская раскритиковала российскую систему QR-кодов в своем Instagram.

«QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества. В том числе те права, которые закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года», — заявила она.

Поклонская напомнила, что скоро российские политики будут праздновать годовщину Конституции, при этом предлагаемая система QR-кодов, по ее мнению, фактически нарушает этот главный документ.

Законопроекты об обязательных QR-кодах были внесены в Госдуму правительством. Они предполагают ограничение доступа в общественные места и транспорт с 1 февраля 2022 года гражданам без сертификатов о вакцинации.

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Политика #Россия
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