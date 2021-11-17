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Генетический код россиян соберут в базу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Центр геномного секвенирования соберет базу данных из 100 тысяч генетических последовательностей россиян, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин. В дальнейшем базу планируется регулярно пополнять.

На первом этапе масштабное добровольное популяционное исследование затронет добровольцев. Так, планируется определить референсные геномы для разных народов страны, передает ТАСС.

Помимо этого, ученые проанализируют 30 тысяч образцов пациентов с конкретными заболеваниями, чтобы определить генетические маркеры, влияющие на здоровье новорожденных, детей, взрослых и пожилых людей.

В перспективе это поможет выработать критерии объективной оценки биологического возраста и найти новые генетические и эпигенетические причины различных заболеваний, уточнил Сечин. Все данные будут храниться на российских серверах.

Инвестиции в создание центра геномного секвенирования на первом этапе оцениваются в 22,5 миллиарда рублей. Центр создадут в рамках федеральной научно-технической программы развития генетических технологий при поддержке «Роснефти».

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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
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