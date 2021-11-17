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Учителям запретили оскорблять школьников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поддержал школьника после того, как министерство образования Хорватии посчитало оскорбительное высказывание учителя в адрес ребенка личным делом школы, сообщается в обобщении Верховного суда РФ.

Правовые позиции Страсбургского суда распространяются на все государства, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека, поэтому позиция ЕСПЧ имеет вес для российской практики.

В обобщении отмечается, что учитель оскорбил ребенка, когда тот опоздал в школу, назвав его дураком. Когда тот пожаловался директору школы, учитель заявил, что подобное высказывание не может быть оскорблением.

Отец ребенка, помимо министерства образования и прокуратуры, также обратился в Конституционный суд страны, но все жалобы остались без внимания. Тогда родитель обратился в ЕСПЧ.

Европейский суд пришел к выводу, что любое жестокое обращение и насилие в школах противоречит праву детей на образование и уважение частной жизнью. Он также постановил, что «никакого оправдания поведению учителя быть не может».

Согласно решению ЕСПЧ, национальные власти должны принять законодательные, административные, социальные и образовательные меры, чтобы обеспечить «нулевой уровень терпимости» к любому насилию в учебных заведениях.

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ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
Sibnet.Ru