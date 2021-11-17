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Instagram введет новую систему регистрации пользователей

Источник:
Androidpolice.com
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Фото: © Sibnet.ru

Социальная сеть Instagram приступила к тестированию новой системы аутентификации пользователей, которая позволит снизить количество ботов.

Пользователям предложат сделать селфи в ходе регистрации нового аккаунта — для его потребуется смартфон с камерой, на которую будет необходимо снять короткое видео по специальной инструкции.

Компания утверждает, что такой способ является самым эффективным методом подтверждения того, что в соцсети регистрируется реальный человек. При этом видеозапись не будет демонстрироваться на платформе, через некоторое время ее удалят с серверов компании.

Instagram также обещает не использовать технологию распознавания лиц Meta для верификации личности. В настоящее время технология только испытывается, поэтому пройти такую проверку предлагают только некоторым пользователям.

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