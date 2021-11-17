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VR-перчатки позволят пощупать виртуальные объекты

Источник:
The Verge
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Фото: © Reality Labs

Компания Meta представила прототип VR-перчаток, которые способны передавать пользователю эффект от взаимодействия с объектами — например, захвата предмета или прикосновения к поверхности.

Перчатки разработаны подразделением Reality Labs, специалисты которого работали над необычным гаджетом с 2014 года, пишет The Verge. Их главная особенность — наличие специальных приводов в районах ладони и пальцев.

Устройство меняет давление в отдельных приводах для имитации прикосновения. Если пользователь возьмет виртуальный предмет в руку, то почувствует, как он вдавливается в кожу. Кроме этого, при необходимости перчатки создадут эффект сопротивления.

Отмечается, что такие перчатки также можно использовать в качестве классического VR-контроллера благодаря маркерам, которые позволяют отследить любые движения пальцев или руки.

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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
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