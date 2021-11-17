VR-перчатки позволят пощупать виртуальные объекты

Компания Meta представила прототип VR-перчаток, которые способны передавать пользователю эффект от взаимодействия с объектами — например, захвата предмета или прикосновения к поверхности.

Перчатки разработаны подразделением Reality Labs, специалисты которого работали над необычным гаджетом с 2014 года, пишет The Verge. Их главная особенность — наличие специальных приводов в районах ладони и пальцев.

Устройство меняет давление в отдельных приводах для имитации прикосновения. Если пользователь возьмет виртуальный предмет в руку, то почувствует, как он вдавливается в кожу. Кроме этого, при необходимости перчатки создадут эффект сопротивления.

Отмечается, что такие перчатки также можно использовать в качестве классического VR-контроллера благодаря маркерам, которые позволяют отследить любые движения пальцев или руки.