VR-перчатки позволят пощупать виртуальные объекты

Компания Meta представила прототип VR-перчаток, которые способны передавать пользователю эффект от взаимодействия с объектами — например, захвата предмета или прикосновения к поверхности.
Перчатки разработаны подразделением Reality Labs, специалисты которого работали над необычным гаджетом с 2014 года, пишет The Verge. Их главная особенность — наличие специальных приводов в районах ладони и пальцев.
Устройство меняет давление в отдельных приводах для имитации прикосновения. Если пользователь возьмет виртуальный предмет в руку, то почувствует, как он вдавливается в кожу. Кроме этого, при необходимости перчатки создадут эффект сопротивления.
Отмечается, что такие перчатки также можно использовать в качестве классического VR-контроллера благодаря маркерам, которые позволяют отследить любые движения пальцев или руки.
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