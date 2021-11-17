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Китай обогнал США и стал самой богатой страной на Земле

Источник:
Bloomberg
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Фото: © Sibnet.ru

Китай опередил Соединенные Штаты в списке самых богатых стран мира, следует из результатов последнего исследования компании McKinsey. Специалисты проанализировали национальные балансы десяти стран, на которые приходилось 60% мирового дохода.

Глобальный собственный капитал увеличился до 514 триллионов долларов в 2020 году с 156 триллионов долларов в 2000 году, пишет Bloomberg. При этом почти треть рекордного прироста пришлось на Китай.

Капитал КНР вырос до 120 триллионов долларов с 7 триллионов долларов в 2000 году. США удвоили свой собственный капитал, однако имеют всего 90 триллионов долларов и занимают в рейтинге второе место.

По подсчетам экспертов, 68% чистой стоимости активов мира хранится в недвижимости, инфраструктуре, машинах и оборудовании, а также в нематериальных активах, таких как интеллектуальная собственность и патенты.

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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
Sibnet.Ru