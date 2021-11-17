Госдума отложила полную компенсацию советских вкладов

Госдума приостановила на год начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Документ «заморожен» до 1 января 2025 года.

Принятый в 1995 году закон гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на вклады в организации государственного страхования РФ и государственные бумаги СССР.

Восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется отдельно.

Суммарно гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 миллиарда рублей, в том числе по дореформенным вкладам граждан в Сбербанке — 315,3 миллиарда, в организациях страхования — 0,84 миллиарда.

При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства на их погашение потребовалось бы: в 2022 году — 49,7 триллиона рублей, в 2023 году — 51,8 триллиона, в 2024 году — 53,9 триллиона.

При этом предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания законы до сих пор не приняты. Исполнение закона ежегодно приостанавливается с 2003 года.