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Госдума отложила полную компенсацию советских вкладов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приостановила на год начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Документ «заморожен» до 1 января 2025 года.

Принятый в 1995 году закон гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на вклады в организации государственного страхования РФ и государственные бумаги СССР.

Восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется отдельно.

Суммарно гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 миллиарда рублей, в том числе по дореформенным вкладам граждан в Сбербанке — 315,3 миллиарда, в организациях страхования — 0,84 миллиарда.

При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства на их погашение потребовалось бы: в 2022 году — 49,7 триллиона рублей, в 2023 году — 51,8 триллиона, в 2024 году — 53,9 триллиона.

При этом предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания законы до сих пор не приняты. Исполнение закона ежегодно приостанавливается с 2003 года.

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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
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