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Глава УАЗа отверг идею народного автомобиля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Дешевый народный автомобиль невозможен в России, если стараться идти в ногу с новыми технологиями, заявил глава Ульяновского автозавода и ООО «Аурус» Адиль Ширинов.

«Современные технологии не могут стоить дешево. Попыток сделать народный автомобиль было немало, но они не имели большого успеха», — цитирует Ширинова «Бизнес Онлайн».

Он отметил, что состояние автомобилестроения в России сейчас не вызывает большого энтузиазма. Индустрия за последние 5–6 лет не показывает роста: плюс-минус 1–2%.

«Нам не надо радоваться тому, что осуществляем сборку каких-то автомобилей, потому что это не автомобилестроение. Автомобилестроение — это прежде всего собственные разработки, свой инжиниринг, своя современная компонентная база, которая у нас напрочь отсутствует в настоящее время, к сожалению», — высказался Ширинов.

В глобальном плане, по его мнению, еще не сформировалось четкое понимание того, что такое автомобилестроение будущего.

«Я считаю, что уже пора летать. Но при этом надо вернуться на землю, научиться твердо ходить, обезопасить мир от катаклизмов, связанных с внешней средой. И мы действительно переходим к тому, что будет с автомобилестроением, что станет средством передвижения», — отметил глава автозавода.

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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
Sibnet.Ru