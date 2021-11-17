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Лавров подтвердил высокий приоритет проблемы Приднестровья

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Москва заинтересована в окончательном урегулировании приднестровского вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Молдавии Николаем Попеску.

«Приднестровское урегулирование, безусловно, тоже должно быть в числе наших приоритетов. Мы заинтересованы в том, чтобы этот вопрос был окончательно урегулирован в рамках тех принципов, которые были всеми одобрены», — сказал российский министр.

Попеску подтвердил, что приднестровское урегулирование будет ключевой темой переговоров в Москве. В ходе визита также планируется подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. После силовой попытки Кишинева в 1992 году решить проблему Приднестровье стало фактически независимой территорией.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
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