Лавров подтвердил высокий приоритет проблемы Приднестровья

Москва заинтересована в окончательном урегулировании приднестровского вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Молдавии Николаем Попеску.

«Приднестровское урегулирование, безусловно, тоже должно быть в числе наших приоритетов. Мы заинтересованы в том, чтобы этот вопрос был окончательно урегулирован в рамках тех принципов, которые были всеми одобрены», — сказал российский министр.

Попеску подтвердил, что приднестровское урегулирование будет ключевой темой переговоров в Москве. В ходе визита также планируется подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. После силовой попытки Кишинева в 1992 году решить проблему Приднестровье стало фактически независимой территорией.