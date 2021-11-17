Microsoft выпустила новую версию Windows 10

Компания Microsoft выпустила крупное обновление операционной системы Windows 10 под неофициальным названием 21H2.

Версия Windows 10 21H2 получила поддержку WPA3 H2E, упрощенный вход без пароля с Windows Hello for Business, возможность вычислений на графическом процессоре в подсистеме Windows для Linux и Azure IoT Edge для Linux.

Так, появление в системе WPA3 H2E улучшает безопасность Wi-Fi при использовании совместимого оборудования с поддержкой WPA3. Поддержка стандарта необходима при использовании WPA3 с новейшим Wi-Fi 6E.

Для обновления потребуется наличие Windows 10 версии 2004. При этом обновление 21H2 предлагается в качестве дополнительного — оно не устанавливается на компьютер автоматически, а требует разрешения пользователя.