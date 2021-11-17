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Microsoft выпустила новую версию Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: IainCameron / Attribution License

Компания Microsoft выпустила крупное обновление операционной системы Windows 10 под неофициальным названием 21H2.

Версия Windows 10 21H2 получила поддержку WPA3 H2E, упрощенный вход без пароля с Windows Hello for Business, возможность вычислений на графическом процессоре в подсистеме Windows для Linux и Azure IoT Edge для Linux.

Так, появление в системе WPA3 H2E улучшает безопасность Wi-Fi при использовании совместимого оборудования с поддержкой WPA3. Поддержка стандарта необходима при использовании WPA3 с новейшим Wi-Fi 6E.

Для обновления потребуется наличие Windows 10 версии 2004. При этом обновление 21H2 предлагается в качестве дополнительного — оно не устанавливается на компьютер автоматически, а требует разрешения пользователя.

Тема: Человек и компьютер
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