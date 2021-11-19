Второй сезон сериала «Великая» выходит на Hulu

Премьера второго сезона сериала «Великая» с Эль Фаннинг в главной роли состоится на стриминговом сервисе Hulu в пятницу, 19 ноября.

«Великая» — комедийная история о молодости императрицы Екатерины II. Сюжет первого сезона рассказывает о том, как юная дочь обедневшего немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская выходит замуж за императора российского Петра III и становится императрицей.

Поначалу молодая девушка желает настоящей любви. Но вскоре понимает, что ее муж далек от идеала. Тогда императрица решает взять власть под свой контроль.

Первый сезон заканчивается драматично. Екатерине почти удается совершить государственный переворот, но чувства к любовнику заставляют ее идти на попятную. Судя по трейлеру второго сезона, императрица станет хитрее и безжалостнее и ее игры за власть с супругом приобретут новый масштаб.

Создатели проекта «Великая» не раз оговаривались, что сериал не имеет никакой исторической ценности, поскольку сюжет в нем в основном выдуманный и утрированный.

Главные роли в сериале играют Эль Фаннинг и Николас Холт. Также в «Великой» снялись Фиби Фокс, Саша Дхаван, Чарити Уэйкфилд, Гвилим Ли, Адам Годли, Дуглас Ходж, Себастьян де Соуза и Джиллиан Андерсон.