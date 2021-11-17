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Путин впервые за 20 лет помиловал томскую осужденную

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент РФ Владимир Путин впервые за 20 лет подписал указ о помиловании заключенной томской воспитательной колонии, осужденной за оборот наркотиков, сообщила в среду пресс-служба ГУФСИН по Томской области.

«Президент РФ впервые за 20 лет помиловал 18-летнюю воспитанницу Томской воспитательной колонии. Сотрудники учреждения собрали пакет необходимых документов, дали хорошую характеристику и в июле этого года она обратилась к Президенту с ходатайством о помиловании», — говорится в сообщении.

Девятиклассницу из Алтайского края осудили за незаконный оборот наркотиков на 2,5 года отбывания в воспитательной колонии. В Томскую область ее этапировали в январе этого года.

«С ней постоянно работали педагоги, воспитатели, психологи и открыли интеллектуальные, творческие способности. Девушка хорошо учится в средней школе», — сказано в сообщении ведомства.

Девушка получила профессии «швея» и «рабочий зеленого хозяйства», работает в столовой учреждения, участвует в экологических и благотворительных акциях, олимпиадах и конкурсах.

«Через 10 дней с момента подписания указ вступит в законную силу, и девушка будет освобождена из колонии. Она осознала прежние ошибки, планирует вернуться в родной Алтайский край, выйти замуж, учиться и работать», — сообщило управление.

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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
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